Burenruzie eindigt in geweld: justitie eist cel- en werkstraf

Justitie eist een jaar cel tegen de mannelijke verdachte (Foto: RTV Drenthe

ASSEN - Een 26-jarige man uit Assen hangt een celstraf van twaalf maanden boven het hoofd. De officier eiste de straf voor openlijk geweld tegen zijn buurvrouw en verboden wapenbezit. Van de straf zou drie maanden voorwaardelijk moeten zijn.

De man sloeg vorig jaar in februari zijn buurvrouw. Volgens eigen zeggen om zijn vriendin te beschermen. De vriendin (25) hoorde een werkstraf van 200 uur tegen zich eisen. Zij sloeg haar buurvrouw met een schep. In haar geval achtte de officier poging toebrengen zwaar letsel bewezen.



Burenruzie

De mishandeling was een hoogtepunt in een jarenlange burenruzie. Agenten in burger namen poolshoogte na een melding over een vechtpartij in de wijk Peelo. De 26-jarige Assenaar stapte op dat moment in de auto en ging er vandoor. Hij werd gevolgd. Hierdoor zagen de agenten dat de man een wapen uit de auto gooide.



Blauwe plekken

Ondertussen meldde de geslagen buurvrouw zich bij de politie. Door de klap met een schep had zij blauwe plekken opgelopen in haar gezicht. Haar belaagster bekende dat zij met een schep had geslagen, maar niet in het gezicht. Ze was het getreiter van haar buurvrouw meer dan zat, zei ze tegen de rechters.



Geen contact

Het stel is inmiddels verhuisd. Beiden vermijden alle contact met het slachtoffer, zeiden ze. De officier tilde zwaar aan de klap met een schep en ook aan het feit dat het stel een vuur- en stroomstootwapen in huis had, terwijl hun twee kleine kinderen wonen. Beiden hebben geen strafblad. Naast de straf zou het stel een schadevergoeding van 500 euro moeten betalen aan het slachtoffer.