Veel reacties op enquête over afval

ASSEN - Ruim 12.000 mensen hebben de afgelopen dagen hun mening gegeven over het afvalbeleid in hun gemeente. Van hen komen ruim 1.700 uit Drenthe.

Sinds maandag staat een enquête online waarin u uw ervaringen kunt delen. De vragenlijst is opgesteld door de regionale omroepen en de NOS. Doel is om een beter beeld te krijgen van de manier waarop afval wordt gescheiden in Nederland.Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Meedoen kan tot en met zondag 18 juni.