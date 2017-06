Stroopwafelbakker uit Emmen heeft mooiste foodtruck van Nederland

Kevin Mooibroek gaat Nederland vertegenwoordigen in Berlijn (Foto: Multiculinair / Gideon de Kok)

EMMEN - De foodtruck van stroopwafelbakker Kevin Mooibroek uit Emmen is verkozen tot mooiste van Nederland. Op 30 september gaat hij ons land vertegenwoordigen bij de European Streetfood Awards (EuroSFA) in Berlijn.

De foodtruck Amsterdam! Good Cookies van Mooibroek is de eerste Nederlandse winnaar van een European Streetfood Award. In Berlijn gaat hij met onder andere Spaanse, Engelse, Zweedse en Duitse foodtrucks strijden om de titel van beste foodtruck van Europa.



Multiculinair Festival

"Ik had het nooit verwacht", vertelt Mooibroek nog altijd verrast. "Ik heb mijn foodtruck pas een jaar." Toen hij met zijn truck op het Multiculinair Festival in Groningen stond, vertelde de organisatie hem uit het niets dat British Street Food, de initiatiefnemer van de awards, daar de Nederlandse afgevaardigde kwam zoeken.



Op naar Berlijn

"Bezoekers konden ons een cijfer geven en wij kregen de hoogste beoordeling. Samen met de andere Nederlandse genomineerde Crêpes Bubu mogen we nu Nederland vertegenwoordigen in Berlijn", vertelt Mooibroek. In Berlijn zal een jury bepalen welke foodtruck de beste van Europa is.