Hunebedcentrum maakt replica van hunebed Drouwen

Het nagebouwde hunebed D26 (Foto: Hunebedcentrum) Hunebed D26 werd in 1968 opgegraven bij Drouwen (Foto: Hunebedcentrum) Het hunebed is nagebouwd in het Oertijdpark bij het Hunebedcentrum (Foto: Hunebedcentrum)

BORGER - In het Hunebedcentrum in Borger is de afgelopen tijd flink gebouwd aan de replica van hunebed D26 bij Drouwen. Vanaf volgende week woensdag is het nagemaakte hunebed te bewonderen.

Het hunebed ziet er anders uit dan het werkelijke hunebed bij Drouwen. Het Hunebedcentrum maakt D26 na zoals het in 1968 door archeologen werd opgegraven. Bezoekers krijgen op die manier een kijkje in de keuken van de archeologie.



Aardewerk uit de oudheid

D26 is het laatst opgegraven hunebed in Nederland en werd naar naar boven gehaald door het team van archeoloog Jan Albert Bakker. Ze ontdekten tijdens de opgraving veel objecten uit de oudheid, met name aardewerken scherven, die nu in het Hunebedcentrum te zien zijn.



Oertijdpark is bijna af

Het nabouwen van hunebed D26 is de laatste fase van het Oertijdpark. Dat is het openluchtmuseum van het Hunebedcentrum. Het park geeft een overzicht van de prehistorie van het Hondsruggebied.