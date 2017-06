Asser basisschoolleraren gaan staken

ELeraren van elf basisscholen in Assen gaan 27 juni een uur staken

ASSEN - Leraren van elf openbare basisscholen van Plateau Integrale Kindcentra in Assen gaan op 27 juni staken. Het eerste lesuur wordt geen les gegeven.

Daarmee volgt Plateau het plan van werkgeversorganisatie PO-Raad, dat oproept tot prikacties in het basisonderwijs. Naast een korte staking willen actiegroep POinactie, de vakbonden en werkgeversorganisatie PO-Raad een manifest aanbieden aan de politiek in Den Haag.



'We doen wat we kunnen'

In het manifest roepen de leraren en scholen op om in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor eerlijke en rechtvaardige salarissen en minder werkdruk in het basisonderwijs.



Directeur-bestuurder Paul Moltmaker van Plateau staat achter de actie. Volgens hem loopt de bekostiging van het Primair Onderwijs steeds verder achterop bij de werkelijke kosten. Moltmaker: "We doen wat we kunnen, maar dat gaat uiteindelijk een keer ten koste van ons personeel en ons onderwijs."



Ouders tegemoetgekomen

Ouders worden niet de dupe van de actie in Assen. Moltmaker: "Als zij door de prikactie in de problemen komen, dan kunnen hun kinderen opgevangen worden op onze scholen."