Milieustraat Zuidwolde groeit uit zijn jasje

De nieuwe milieustraat in Zuidwolde wordt moderner en duurzamer/ (Foto: RTV Drenthe / Simone Oosterbaan)

ZUIDWOLDE - Zuidwolde krijgt een nieuwe milieustraat. De huidige milieustraat verdwijnt, de nieuwe komt op dezelfde locatie.

In de nieuwe milieustraat komt ruimte voor de gescheiden inzameling van achttien verschillende afvalstromen. Ook wordt het terrein een stuk moderner en duurzamer.



Te klein

De huidige milieustraat is ingericht op tienduizend inwoners, maar inmiddels wonen er bijna 24.000 mensen in Zuidwolde. De ingang wordt verplaatst van de Nijverheidsweg naar de Slagendijk, zodat er meer ruimte komt voor auto's en er minder kans is op wachtrijen op de openbare weg.



Afval mag naar Hoogeveen

Voor de verbouwing gaat de milieustraat vier tot vijf maanden dicht. Tijdens de sluiting kunnen inwoners die afval willen storten terecht bij de AREA Milieustraat in Hoogeveen.