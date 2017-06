Duitse tolwegen: wat zijn de gevolgen voor ons?

ASSEN - Nederland vraagt vandaag aan de Europese Commissie opheldering over het instemmen met het Duitse tolplan. Wat voor gevolgen heeft de Duitse tolwens eigenlijk voor ons?

De Duitse provinciale wegen zijn niet berekend op zoveel verkeer. Karel Groen

Samen met Oostenrijk en Luxemburg stapt Nederland vandaag naar de Europese Commissie. Duitsland zou met het tolplan bestuurders uit het buitenland discrimineren. Directeur van de Eems Dollard Regio (EDR) Karel Groen legt uit wat het plan inhoudt."Duitsland wil dat bestuurders van passagiersvoertuigen vanaf 2019 tol gaan betalen als ze over de Autobahn, de Duitse snelweg, rijden. Duitsers zelf krijgen compensatie via de motorrijtuigenbelasting, maar buitenlanders hebben dat voordeel niet", vertelt Groen.De tol zal zoals het nu lijkt niet gaan gelden op andere wegen, en in theorie is het voor Drenten mogelijk om de betaalwegen te omzeilen door binnendoor te gaan. Meppen is vanaf Emmen bijvoorbeeld prima bereikbaar zonder over de snelweg te hoeven rijden."Je hebt er in de Drentse grensstreek niet direct last van, want je hoeft voor bestemmingen in de buurt niet per se over de Duitse A31. Maar als je echt ergens wil komen in Duitsland, dan moet je echt over de Autobahn", vertelt Groen.Groen schetst het alsof je binnendoor van Assen naar Hoogeveen wil: onhandig en het duurt een stuk langer. "Bovendien zijn de Duitse provinciale wegen niet berekend op zo veel verkeer. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan."Zelfs als je alle tijdsverlies voor lief neemt, kom je als buitenlander nooit helemaal onder extra kosten uit. De Duitsers willen namelijk ook dat iedereen een vignet koopt, ongeacht over welke wegen je rijdt.Dat Oostenrijk, waar je ook een vignet nodig hebt én tol moet betalen, samen met Nederland en Luxemburg tegen is lijkt misschien gek. Groen: "Maar in Oostenrijk betalen ook de Oostenrijkers zelf de tol en Duitsers worden gecompenseerd. Dat vinden ze discriminatie."De drie landen stappen dan ook samen naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg en hopen via juridische weg de tolheffing te blokkeren. Groen: "Dit jaar zijn er verkiezingen in Duitsland en het is maar de vraag of de huidige regering er daarna nog zit. Het is zeker geen gelopen race: we blijven hopen."