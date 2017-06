‘Crisisleiding liet scherpschutters schieten op gegijzelden De Punt’

ASSEN - "In het lichaam van de gegijzelde Ansje Monsjou zaten kogels van scherpschutters. En dus kunnen mariniers haar niet hebben gedood, zoals George Flapper zegt."

Flapper zat in de door Molukse jongeren gekaapte trein. Volgens onderzoeksjournalist Jan Beckers waren het juist scherpschutters die een eind maakten aan het leven van Monsjou. "De crisisleiding had haar dood kunnen voorkomen."In archiefonderzoek van toenmalig minister Ivo Opstelten, dat in 2014 verscheen, staat dat ‘precisieschutters’ Monsjou dodelijk troffen, voordat mariniers de trein binnendrongen. Forensisch onderzoek wijst dat uit.Volgens Beckers is het archiefonderzoek hier op essentiële punten onvolledig. Zo zou de 20-jarige vrouw nog hebben geleefd toen mariniers haar uit het doorzeefde treinportaal tilden. Bovendien: "Zowel de mariniers als de scherpschutters wisten niet dat in de twee treinportalen gegijzelden sliepen. De scherpschutters wisten dus ook niet dat ze op Monsjou schoten."Beckers wijst op afluisterapparatuur onder de trein en warmtecamera's. "Ik heb daar met scherpschutters over gesproken. Ze wisten dat niet en zij zijn daar achteraf kwaad over. Zij zeggen dat ze natuurlijk nooit op gegijzelden zouden schieten.""Het hele punt is nu dat ze in het crisiscentrum in Den Haag geweten moeten hebben dat daar twee gegijzelden in het portaal lagen. Maar de mariniers en de scherpschutters is dat niet verteld", zegt Beckers.Mariniers gingen op de ochtend van 11 juni 1977 in verschillende aanvalsgroepen de trein binnen. Aanvalsgroep 4 liet de deur ontploffen van het door scherpschutters doorzeefde treinportaal waarachter Ansje Monsjou en Rosemarie Oostveen lagen. Monsjou was toen al zwaargewond.Eerder deze week beweerde Flapper dat de mariniers Monsjou hebben aangezien voor treinkaapster Hansina Uktolskaja en haar doodschoten. Flapper baseert zich op uitgeschreven geluidsopnames van drie mariniers. Maar volgens Beckers heeft Flapper een veel te ‘simpele en voorbarige’ conclusie getrokken uit de transcriptie van geluidsopnames van de mariniers die de NOS onthulde."In het uitgeschreven fragment waar Flapper zich op baseert, zegt een marinier dat er één terrorist is doodgeschoten en drie krijgsgevangen zijn gemaakt. Dat zegt die marinier niet aan het begin van hun actie, zoals Flapper veronderstelt, maar als ze de actie hebben beëindigd. En die uitspraak is dus nadat de mariniers Monsjou levend uit de trein hadden getild. Die marinier had het dus niet over Monsjou, maar wel degelijk over een terrorist", aldus Beckers.Flapper zegt dat het onlogisch klinkt wat Beckers zegt. "Hoe weet hij of het waar is wat hij zegt? In het portaal waar Monsjou lag, lagen tot twee dagen voor de bevrijding Molukkers. Ik heb trouwens ook van betrokkenen gehoord dat ze nog leefde, zelfs nog toen ze met een auto werd weggereden. Pas toen zou ze zijn overleden. Maar ik durf daar mijn hand niet voor in het vuur te steken."Flapper was één van de 51 gegijzelde passagiers. De treinkaping begon op 23 mei 's ochtends en werd na 19 dagen, op 11 juni 's ochtends met geweld beëindigd. Zes van de negen Molukse kapers en twee passagiers, Ansje Monsjou en Rien van Baarsel, kwamen om het leven bij de bevrijdingsactie.Beckers startte samen met overlevende treinkaper Junus Ririmasse en nabestaande Nona Lumalessil in 2011 een zoektocht naar de gang van zaken rond de beëindiging van treinkaping De Punt op 11 juni 1977.Zij kregen toegang tot de autopsierapporten over de verwondingen en doodsoorzaken van de slachtoffers. "Ik heb toen ook een ballistisch rapport ingezien dat Flapper niet kent. Ook daarin staat dat in het lichaam van Monsjou alleen kogels zijn aangetroffen van scherpschutters", besluit Beckers.