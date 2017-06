Omwonenden Pauperparadijs stappen naar de rechter

VEENHUIZEN - Twee van de omwonenden die eerder protest aantekenden tegen een reeks nieuwe voorstellingen van Het Pauperparadijs, stappen naar de rechter. Eerder stelde een onafhankelijke bezwarencommissie de bewoners in het ongelijk, een advies dat overgenomen werd door de gemeente Noordenveld.

De omwonenden ervaren overlast van de voorstellingen van Het Pauperparadijs. Met name de geluidsoverlast die door bezoekers en acteurs veroorzaakt wordt bij het weggaan na de voorstelling, stuit op weerstand.Behalve de gang naar de rechter zijn de bezwaarmakers ook in gesprek met de producent van Het Pauperparadijs. "Ze willen hun recht beschermen, daarom hebben ze het aan de rechter voorgelegd. Maar als er uit de gesprekken met de producent concrete afspraken komen die de overlast wegnemen, is de gang naar de rechtbank overbodig geworden", zegt Olav Wagenaar van DAS rechtsbijstand.De producent van Het Pauperparadijs, Wolter Lommerde, is verbaasd over de gang van zaken. "We zijn in gesprek, en de punten van overlast die worden aangevoerd zijn redelijk makkelijk te verhelpen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de acteurs ergens anders laten parkeren, dat zou de geluidsoverlast al moeten verminderen."Of de producent binnenkort opnieuw met de bewoners om tafel gaat is nog onzeker. "De zaken worden op deze manier wel onder druk gezet", aldus Lommerde.Ondertussen wordt er druk gerepeteerd door de acteurs en de band van het Pauperparadijs op de binnenplaats van het gevangenismuseum. Komende vrijdag is de eerste try-out. De Drentse actrice Rosa Da Silva is nog druk bezig zich de rol van het gehandicapte paupermeisje Aagje eigen te maken. Aagje wordt door twee actrices vertolkt, de eerste helft van de 52 voorstellingen door rolbedenker Mirte Burger, de andere helft door da Silva.Acteur Paul Kooij is net als vorig jaar de verhaalverteller van het Pauperparadijs. Hij kan zich er nog steeds over verbazen dat het verhaal van de armenkoloniën niet in de Nederlandse geschiedenislessen is op genomen. Kooij heeft wel een vermoeden waarom, we hebben dit stukje geschiedenis weggemoffeld omdat we het niet zo fraai vinden hoe er uiteindelijk met de paupers is om gegaan.