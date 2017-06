Verlichting van Chinees restaurant in Vries verhuist naar Amsterdam om bijzondere reden

VRIES - De lichtbak van een Chinees-Indisch restaurant ontbrak bij journalist Mark van Wonderen uit Amsterdam nog, maar vanaf nu heeft hij er één. Die van de voormalige Chinees in Vries.

Van Wonderen werkt aan een fotoboek over Chinees Indisch Restaurants. Alle 1.097 restaurants gaat hij in Nederland bij langs en zet ze op de foto.Toen hij in Vries reed, zag hij dat het restaurant daar gesloten is. "En die gevel gaat gewoon de vuilnisbult op, dacht ik", vertelt de journalist. Dus besloot Van Wonderen om de nieuwe uitbater, die er een Italiaans restaurant in gaat maken, een berichtje te sturen. "Hij zei dat ik de verlichting mag hebben, mits ik het er zelf afhaal.""Hij had materiaal nodig voor zijn boek en expositie", vertelt de nieuwe uitbater, Fabrizio Murra. "En hij stuurde mij een berichtje. We hebben een dealtje gemaakt dat hij het mag hebben, als hij het er zelf af haalt. Dan ben ik er vanaf."En dus stond de Amsterdammer vanmiddag op een steiger om de gevelverlichting er zelf af te halen. Na een paar uur sleutelen, ligt de verlichting in de auto. "Aanvankelijk wilde ik het op mijn gevel in Amsterdam hangen, maar ik denk niet dat ik iedereen daar blij mee maak", vertelt Van Wonderen. De lichtbak komt in zijn woonkamer.Hij is bijna alle restaurants in Drenthe al bij langs geweest. "In de kop van Drenthe heb ik ze allemaal al gehad", vertelt de journalist. In Drenthe moet hij nog veertien restaurants bij langs. En in onze provincie valt hem één ding op. "Waar je in Noord-Holland ziet dat ze worden omgetoverd tot moderne wokrestaurants en sushi-tenten. In Drenthe zijn ze, ook al zijn ze dertig jaar oud, allemaal hetzelfde gebleven." Eind dit jaar moet zijn boek af zijn en uitgegeven worden.In het pand aan de Brink in Vries wordt door de Italiaanse Murra hard gewerkt om de Chinese uitstraling weg te werken, want medio augustus opent hij daar een Italiaans restaurant. "Italianen zijn aan het uitsterven in Noord-Nederland", legt hij uit. "Ik ben al een aantal jaren in Drenthe en voel mij hier thuis. Toen ik deze plek zag bij de Brink met mooie hoge bomen was ik op slag verliefd en heb ik mijn kans gepakt, toen het Chinees Indisch restaurant ermee ophield."