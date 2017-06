Marc de Maar naar WK mountainbike

MOUNTAINBIKEN - Marc de Maar (33) uit Assen is geselecteerd voor het WK mountainbiken in het Duitse Singen.

In het Portugese Seda finishte De Maar tijdens de UCI Marathonseries op de vijfde plaats en dat was ruim voldoende.Begin dit jaar maakte de Assenaar bekend dat hij, na een lange carrière op de weg, overstapt op de mountainbike.Ook Thom Bonder uit Assen en Tim Smeenge uit Zeegse hebben zich gekwalificeerd voor het WK. Zij wisten zich afgelopen weekend in het Poolse Jelenia Gora te plaatsen. Bonder finishte als veertiende, Smeenge eindigde op de achttiende plaats.Het WK mountainbike is in het weekend van 24 en 25 juni.