Sonni de Jonge van BEVO naar Volendam

Sonni de Jonge (foto: website handbalvolendam.nl)

HANDBAL - Sonni de Jonge verruilt deze zomer BEVO voor Volendam. De 24-jarige rechteropbouwer uit Emmen wil in het palingdorp het sporten en zijn maatschappelijke carrière gaan combineren.

De Jonge startte zijn handballoopbaan bij E&O, de club waarvoor hij op veertienjarige leeftijd zijn debuut maakte. In 2014 maakte de voormalig jeugdinternational de overstap naar Bevo. De Jonge kwam drie jaar uit voor de vereniging uit Panningen.



De Drent is na Gerrie Eijlers, Marnix Roos en Tim Claessens de vierde versterking voor de oranjehemden, die komend seizoen weer worden getraind door oud-E&O-speler en -trainer Peter Portengen. Portengen was al eerder werkzaam bij Volendam. In de periode van 2004 tot en met 2007 werd hij er drie keer landskampioen en won hij twee keer de landelijke beker.



Sonni de Jonge over zijn overstap: "Ik wilde voor mijn werk en de vervolgstudie die ik wil gaan volgen graag naar Amsterdam verhuizen en dan is KRAS/Volendam een ideale club om tophandbal te combineren. Dat dit jonge team dit seizoen tot het laatste moment voor de titel speelde geeft aan dat er veel potentie in deze groep zit. Veel jongens ken ik al van de nationale selecties en de wedstrijden die je tegen elkaar speelt. Ik kijk ernaar uit om komend jaar onder Peter Portengen te spelen en belangrijk te zijn. Ik denk dat wij in staat zijn om ook volgend jaar vol voor het landskampioen te gaan."

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden