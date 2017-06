Wijkvereniging uit Emmen blij met aanpak gevaarlijke weg

De splitsing zorgt voor gevaarlijke situaties (foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

EMMEN - De wijkvereniging Bargeres in Emmen is blij met de aanpak van de gevaarlijke kruising van de Hondsrugweg met de Brinkenweg. De aansluiting is wijkbewoners al jaren een doorn in het oog.





Verkeer dat de wijk binnenkomt en richting Bruntingerbrink rijdt, moet bestuurders van rechts voorrang geven. Dit zorgt volgens de gemeente Emmen regelmatig voor onveilige situaties en ongevallen. De kruising wordt daarom volgend jaar vervangen door een rotonde.Hoog tijd, aldus de Emmer wijkvereniging: "We zijn blij dat deze gevaarlijke kruising wordt aangepakt. Wijkbewoners die vanuit hun woning zicht hebben op deze kruising geven aan dat hier veel aanrijdingen en bijna-aanrijdingen plaatsvinden, veroorzaakt door bijvoorbeeld laagstaande zon of door onbekendheid met de wijk Bargeres. Wij denken dat een rotonde een overzichtelijker verkeerssituatie oplevert dan de huidige kruising", besluit de woordvoerder.