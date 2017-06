Meerdere mensen beboet na klachten rondom Gouverneurstuin in Assen

De Gouverneurstuin in Assen (foto: Google Streetview)

ASSEN - De politie heeft deze week meerdere mensen beboet in de Gouverneurstuin in Assen.

Buurtbewoners en passanten klaagden bij de politie over overlast. Naar aanleiding van die klachten heeft de politie gericht gecontroleerd in de Gouverneurstuin. Volgens de politie zijn hierbij meerdere boetes uitgedeeld voor onder andere overlast, alcohol drinken op straat en bedelen.



De politie trof onder meer een mes en drugs aan. De agenten blijven de komende maanden op overlast controleren in en rondom de Gouverneurstuin.