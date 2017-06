Schaatsster Marije Joling met gebroeders Ten Hove op jacht naar Olympisch ticket

Marije Joling, Nederlands kampioene allround (foto: Karin Mulder, RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Marije Joling (29) uit Assen schaatst komend seizoen voor de ploeg van de broers Erwin en Martin ten Hove uit Groningen. Zij zijn nog hard op zoek naar sponsors.

Voor Joling wordt het een belangrijk seizoen omdat ze haar Olympisch debuut wil maken in Zuid-Korea.



"Geld voor trainingskampen in de zomer is er niet. Ik zal veel uit eigen zak moeten betalen. Het zou fijn zijn als ik privésponsors zou kunnen vinden. Maar ik hoop wel dat we bijvoorbeeld op trainingskamp naar Inzell kunnen", laat de regerend Nederlands kampioene allround weten.



Geld verdienen

Om geld te verdienen verkocht ze via de Drentse veilingsite Catawiki al een MTB-clinic. Ook haar oud-trainster en voormalig wereldkampioene allround Renate Groenewold uit Assen zet zich daar voor in.



Ook vorig jaar bij Team Victorie was het al geen vetpot voor de 29-jarige schaatsster uit Assen. Ook toen moest ze het hebben van privésponsors, omdat een hoofdsponsor uit bleef. Daarom werd eind maart dan ook de stekker uit Team Victorie getrokken.



Joling is blij met haar nieuwe omgeving. "Ik heb een heel goed gevoel bij de ploeg. Ik ga samenwerken met zeven jonge talentvolle mannen. Daarnaast heb ik vorig jaar bij Team Victorie al gewerkt met Erwin ten Hove als trainer en dat is goed bevallen", zegt Joling.



Zeven talentvolle mannen

De ploeg bestaat verder uit de twee Drenten Joost Born uit Schipborg en Niek Deelstra uit Hoogeveen. Verder rijden ook Thijs Roozen, Lennart Velema, Mark Nomden en de broers Daan en Joep Baks voor het team.

