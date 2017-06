Kunstenaarsgroep Toyisten terug in Drenthe

GRONINGEN/EELDE - Kunstenaarsgroep de Toyisten is teruggekeerd naar Drenthe. De internationale kunstbeweging heeft sinds 1 juni een nieuw hoofdkwartier in het Delta-gebouw op het terrein van de KLM Flight Academy in Eelde.

Het toyisme is 25 jaar geleden ontstaan in Emmen. "In aanloop naar de grote jubileumexpositie in de voormalige Rijksluchtvaartschool in Eelde hebben de Toyisten een geschikte en royale ruimte gevonden in Eelde", valt te lezen op de website van de Toyisten."De afgelopen twee jaar hebben wij een hele mooie tijd gehad in de prachtige Villa Heymans aan de Ubbo Emmiussingel in Groningen. Er zijn veel nieuwe contacten gelegd, er zijn mooie zaken gedaan en nieuwe kunstwerken gecreëerd. Aan deze periode denken wij dan ook met liefde terug", aldus de Toyisten.In 2015 verhuisden de kunstenaars van Emmen naar Groningen. In Emmen hebben de kunstenaars onder meer hotel Ten Cate en gasbol De Stip beschilderd. De groep kunstenaars staat bekend om hun kunstwerken met stippen. Ook zijn de kunstenaars, die verspreid over de hele wereld wonen, onherkenbaar door hun maskers.