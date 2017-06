SETA: zestig jaar met pijn en moeite

MUSSELKANAAL - Feest in Musselkanaal aanstaande zaterdag. Dan viert voetbalvereniging SETA haar zestigjarig bestaan.

De club van arbeiders uit de kanaalstreek is een groot deel van het leven van veel inwoners van Musselkanaal en omgeving. Maar het had niet veel gescheeld of de Kanaalstreekclub had niet meer bestaan.In 2012 luidde toenmalig voorzitter Jochem van der Sluis 'een klein noodklokkie', toen het eerste elftal van SETA zich moest terugtrekken uit de standaardklasse. "Ja, we hadden het heel moeilijk. Heel even waren we er bang voor dat het zou stoppen, maar nu is het weer wat positiever", vertelt vrijwilliger Harm de Graaf tegen RTV Noord De club staat in de Kanaalstreek bekend om de eigengereide cultuur. Leden hebben hun hart op de tong en zijn niet bang dat te uiten. Zo herinnert een oud-voorzitter het zich nog dat tijdens een ledenvergadering ooit de asbakken door de kantine vlogen.SETA is natuurlijk niet alleen de club van vliegende asbakken, maar ook van die andere Jan Mulder. Hij begon bij Mussel, speelde jaren in de jeugd van SETA en ging uiteindelijk naar FC Emmen. En ook is het de club waar Sylvana Smit begon, die uiteindelijk 109 interlands speelde voor het Nederlands vrouwenelftal.Het huidige eerste elftal van SETA doet hard zijn best goed mee te draaien in de vijfde klasse. Maar net als veel andere provincieclubs heeft de club het niet gemakkelijk. Het ledenbestand vergrijst en als een van de laagst spelende clubs in de regio is SETA niet de eerste club waar spelers naartoe gaan. "Jongeren trekken weg. Ook de mentaliteit is veranderd, dat maakt het wel moeilijker", vertelt vrijwilliger Ben Scholte.Maar de herinneringen uit het verleden blijven altijd bestaan. Dit weekend vieren tientallen leden en vrijwilligers het jubileum. Bovendien komt er een reünie voor oud-leden. Voormalig speler Solke Munneke verontschuldigt zich vanuit Indonesië dat hij niet kan komen en brengt in een lange brief het verleden tot leven."Het is geweldig om dat allemaal weer te lezen", vertelt de Graaf. "Solke speelde in het beste elftal dat SETA had, toen we onder Kees Bouma in de derde klasse speelden. De promotiewedstrijden tegen Noorscheschut: legendarisch. Die tijden komen niet weer, maar we zijn positief dat SETA nog heel lang kan blijven bestaan."