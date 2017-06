Bijensymposium moet bij in Drenthe redden

Het gaat niet goed met de bijen in Nederland (Foto: ANP / Robert Vos)

FREDERIKSOORD - Het gaat niet zo goed met de bij in Nederland. Om daar aandacht voor te vragen vindt vandaag en morgen in Drenthe een heus bijensymposium plaats.

Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid in Westerveld (IVN) wil op die manier meer draagvlak creëren om de bij in Drenthe een handje te helpen.



Meerdere oorzaken

"Het gaat eigenlijk heel slecht met de bij, kan ik wel zeggen", vertelt Marieke Hornan, voorzitter van het IVN Westerveld. "Daar is geen simpele oorzaak voor. Aan de ene kant maken bloeiende graslanden plaats voor bebouwing, aan de andere kant is er het kortmaaien van weilanden."



Bermen met bloemen

Een van de focuspunten van het symposium in Frederiksoord en Diever is de bermen langs de weg. Nu zijn die meestal strak en netjes gemaaid, maar het IVM zou ze graag veranderen in bloemrijke groenstroken. "Honingbijen zijn boerderijdieren en wonen bij de imker, maar wilde bijen hebben andere plekken nodig en nestelen zich vaak in de grond. Met strak gras zijn er geen open stukjes zand, als er bloemen staan wel", vertelt Hornan.



Bij het tweedaagse symposium zijn niet alleen leden van het IVN maar ook vertegenwoordigers van verschillende Drentse gemeenten, provincies en landschap- en natuurbeheerorganisaties. Hornan: "De eerste dag staat in het teken van kennisuitwisseling en de tweede dag is gericht op de praktijk. Dan gaan we ook naar buiten."



Elke school een insectenhotel

Het symposium is slechts een onderdeel van het bijenproject van IVN Westerveld. Al een tijdlang is het IVN bezig om ook onder de bewoners van Westerveld draagvlak voor bloemrijke bermen te creëren. "We hebben informatieavonden georganiseerd en ook hebben alle basisscholen van ons een insectenhotel gekregen. Zo hebben ze altijd lesmateriaal over bijen."