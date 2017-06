Werkloosheid in Drenthe gedaald, maar nog wel hoog

Er staan zo'n vierduizend vacatures open in Drenthe. (Foto: ANP / Robin van Lonkhuizen)

ASSEN - De werkloosheid in onze provincie is gedaald van 7 procent vorig jaar tot 6 procent dit jaar. Ook staan er duizend meer vacatures open.

Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) laat weten dat in alle Nederlandse provincies de werkloosheid daalde.



Relatief veel werklozen

Drenthe heeft met 6 procent nog wel het op drie na hoogste werkloosheidspercentage van ons land. Per vacature zijn er 3,6 werklozen in Drenthe en onze provincie staat daarmee op een gedeelde tweede plek met Friesland. In Groningen is de werkloosheid het hoogst, met 4 werklozen per vacature.



In Friesland daalde de werkloosheid het meest, met 1,9 procentpunt. Overijssel ging er slechts 0,8 procentpunt op vooruit.



Vierduizend vacatures

In Drenthe staan nog vierduizend vacatures open. De meeste vacatures zijn voor banen in de handelssector en in de zorg.