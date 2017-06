Scheur over het TT Circuit achterop bij Moto2-coureur Axel Pons

MOTORSPORT - Wil je wel eens weten wat er bij komt kijken om met ruim 200 kilometer per uur over het TT Circuit te scheuren?

Klim dan achterop bij Moto2-coureur Axel Pons in deze video en beleef het rondje van ruim 4,5 kilometer in ongeveer 1 minuut en 40 seconden.Zondag 25 juni gaat het er echt om voor Pons. Dan staat de coureur van RW Racing GP om half 3 's middags aan de start van de Moto2-race in Assen.