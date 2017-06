Vechtdallijnen hebben groot tekort aan personeel

EMMEN - De Vechtdallijnen van Arriva hebben een groot tekort aan personeel. Daardoor rijden treinen soms zonder conducteur en moeten teammanagers machinisten vervangen.

De VVMC, de vakbond voor rijdend personeel, maakt zich zorgen over de veiligheid. De bond stuurde volgens RTV Oost een brief aan Arriva over de personeelsproblemen op de trajecten Zwolle - Emmen en Hardenberg - Almelo."Ik ben vorige week door onze leden op de hoogte gesteld dat vooral onder de conducteurs forse tekorten zijn", vertelt Wim Eilert, bestuurder van de VVMC. De bond vermoedt dat er mensen weggegaan zijn die vervolgens niet werden vervangen.De bond maakt zich zorgen over de veiligheid op de Vechtdallijnen, nu er vanwege personeelsgebrek op treinen soms geen conducteur aanwezig is. "Er zijn neem ik aan ook afspraken met de provincie dat er op elke trein een conducteur zit. Dan moet je dat ook uitvoeren", zegt Eilert.Vacatures bij de NS zijn waarschijnlijk een van de redenen voor de ontstane tekorten. "We weten dat, als er vacatures zijn bij de NS, er flink gesolliciteerd wordt. De arbeidsvoorwaarden zijn daar beter en dat levert toch al gauw 250 euro extra per maand op", vertelt Eilert.De directeur van Arriva heeft Eilert laten weten dat hij zo snel mogelijk op vragen van de vakbond terugkomt. De vervoerder moet volgens de vakbondsbestuurder. Eilert: "Die lege plekken moeten heel snel worden opgevuld. In het kader van sociale veiligheid is het ook belangrijk voor reizigers dat er een conducteur op de lijn zit."Het aantal reizigers dat gebruikt maakt van de Vechtdallijnen steeg juist de afgelopen jaren.