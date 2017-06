Turnhal Klazienaveen mag weer open

KLAZIENAVEEN - De turnhal in Klazienaveen mag weer open. Begin dit jaar werd de hal om veiligheidsredenen gesloten door de gemeente Emmen.

De accommodatie in Klazienaveen voldeed niet aan de veiligheidseisen. De Stichting Topturnen Emmen (STE), die de hal beheert, moest een verbeterplan aanleveren bij de gemeente.De afgelopen tijd zijn de brandwerende muren van de hal verbeterd, de toegang van de turnhal naar de zolder is afgesloten en er hangt een nieuwe ventilator aan de muur. De vergunning voor de turnhal is inmiddels weer binnen.De huur van de hal is volgens voorzitter Jan Schaafsma van de STE door de aanpassingen wel onvermijdelijk hoger geworden. Volgende week wordt duidelijk wanneer de turnverenigingen weer gebruik kunnen maken van de turnhal.