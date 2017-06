Grolloo is klaar voor het Holland International Blues Festival

GROLLOO - In Grolloo begint vandaag het Holland International Blues Festival. Twee dagen lang is er internationale bluesmuziek te horen in het Drentse dorp, dat volgens Johan Derksen dé blueshoofdstad van Nederland moet worden.

Vanmorgen wordt nog er hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen, maar initiatiefnemer Johan Derksen blijft er rustig onder. Met een kopje koffie en een sigaar loopt hij over het terrein waar alles gaat gebeuren."Eigenlijk verloopt het perfect. We organiseren het wel, maar hoeven eigenlijk niks te doen. We hebben alles uitbesteed aan professionals die weten hoe alles moet. Wij lopen hier met een interessant gezicht over het terrein alsof we alles onder controle hebben, maar we weten helemaal niet wat er gebeurt", aldus Derksen.Op het festival treden onder meer Buddy Guy, The Faboulous Thunderbirds en Gov't Mule op. Bluesartiesten uit Nederland zijn er niet. "Het is een internationaal evenement zonder Nederlandse bandjes, omdat die het hele jaar al optreden in Nederland. We willen ons onderscheiden en proberen de wereldtop naar Grolloo te halen", vertelt Derksen.Maar het is niet altijd eenvoudig om de crème de la crème uit de internationale blueswereld naar Drenthe te halen. "Het zat dit jaar niet mee. Er waren allerlei dingen waardoor bands niet konden komen. De laatste afzegging was Johnny Lang. Die liet ons een half jaar geleden weten dat zijn vrouw deze week zou bevallen."Maar ook angst voor aanslagen zoals onlangs in Manchester speelt een rol, zegt Derksen. "Artiesten zijn huiverig voor bomaanslagen. Amerikanen hebben toch een beetje het idee dat Europa één land is. Ze denken dat die aanslagen op een steenworp afstand van Grolloo zijn geweest. Voor hun begrippen is dat ook zo. Er waren drie grote bands die daarom niet wilden komen."De organisatie van het bluesfestival heeft nog een extra vergadering gehouden over eventuele extra veiligheidsmaatregelen. "We hebben overwogen om de toegangswegen met betonblokken of vrachtwagens te blokkeren, maar dat doen we uiteindelijk niet. Wel worden de tassen van bezoekers onderzocht en grote tassen worden niet toegelaten. Het is vervelend voor mensen, maar ook in hun belang. Je kunt als organisatie niet de verantwoordelijkheid nemen dat hier iets raars gebeurt", zegt Derksen.De artiesten die langskomen op het bluesfestival houden er soms vreemde wensen op na. "Dat varieert van wat ze in de kleedkamer willen hebben, zoals drankjes van een bepaald merk. Maar er zijn ook artiesten die de kleur van de bank in de kleedkamer willen bepalen. Daar doen we niet aan mee."Derksen vervolgt: "Vorig jaar stond de tent wat verder van de kleedkamer. Er waren toen artiesten die een golfkarretje eisten om van de kleedkamer naar het podium te worden gereden. Een afstand van tachtig meter. We hebben toen voor dat karretje gezorgd en uiteindelijk heeft geen enkele artiest er gebruik van gemaakt."Het Holland International Blues Festival is dit jaar niet helemaal uitverkocht. Nu zijn er zo'n 18.000 kaarten verkocht en daar is Derksen tevreden mee. Ook is er dit jaar een grotere tent, zodat bezoekers iets meer ruimte hebben.Vorig jaar kwamen er in totaal 20.000 mensen naar het Blues Festival in Grolloo. Daarmee was het festival beide dagen uitverkocht. Johan Derksen blikte na afloop tevreden terug: