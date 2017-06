School in Roden heeft schaapskudde op bezoek

De schapen grazen nog tot morgenochtend bij de Hoeksteen (Foto: RTV Drenthe / Marjolein Lauret)

RODEN - Christelijke Basischool de Hoeksteen in Roden heeft sinds gisteren een groep bijzondere gasten. 120 schapen grazen tot morgenochtend het grasveld bij de school kort.

De schapen grazen al een tijdje in Roden om het groen bij te houden en de Hoeksteen vond het een leuk idee om ze bij de school te laten grazen.



"We hebben samen met de buurt overlegd en geregeld dat de schapen hier konden komen. Het gras stond echt ontzettend hoog", vertelt Greetje van Bommel van de Hoeksteen.



Volgend jaar weer?

Tot morgen blijft de kudde bij de school staan. Dan is het gras wel op. Volgend jaar is de herder met de kudde weer in Roden. Van Bommel: "Het zou leuk zijn als ze dan weer bij de Hoeksteen komen. Dat willen we wel proberen."