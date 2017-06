Stelling: Het is goed dat leegstaande paleizen een nieuwe bestemming krijgen

BAARN - Paleis Soestdijk in Baarn is voor 1,7 miljoen euro verkocht. Het paleis en het bijbehorende park gaan tentoonstellingen en presentaties over innovatieve ontwikkelingen herbergen. Er komen ook horeca en hotelkamers. Binnenkort kunt u dus zomaar een hapje eten of een nachtje doorbrengen in het bekende paleis.

Soestdijk staat leeg sinds de dood van zijn laatste bewoner prins Bernhard in 2004, die het in 1937 met prinses Juliana had betrokken. Na dik drie eeuwen verloor Paleis Soestdijk met de dood van Bernhard zijn functie als jachthuis, zomerverblijf en woon- en werkpaleis van de Oranjes.Voor de prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Christina is Paleis Soestdijk hun ouderlijk huis. De beelden van de koninklijke familie op het bordes tijdens de defilés op de Koninginnedagen staan veel Nederlanders in het geheugen gegrift.Wat vindt u? Is een nieuwe bestemming voor leegstaande paleizen een goed idee? Of moeten deze gewoon in het bezit blijven van de Oranjes?