Werkstraf en cel voor man uit Assen die pinde met 'gevonden' pinpas

De man verklaarde dat hij de pinpas op straat gevonden had (Foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

ASSEN - Een 28-jarige man uit Assen heeft een werkstraf van veertig uur gekregen voor het pinnen met andermans pinpas. Daarnaast stal hij tien euro bij een lunchroom in Assen.

Omdat de man een strafblad heeft van zestien pagina's, legde de rechtbank in Assen hem ook een celstraf van vier weken op.



'Pinpas lag op straat'

De man sliep in december vorig jaar bij een vrouw in Leeuwarden. Toen hij de volgende ochtend de deur uitging, vond hij naar eigen zeggen een pinpas op straat. Daarmee pinde hij twintig euro en kocht hij sigaretten.



De pinpas bleek van de vrouw waar hij was blijven slapen te zijn. De officier van justitie geloofde niets van het verhaal dat de pinpas op straat lag en gaat er vanuit dat hij de pas heeft meegenomen uit haar huis.



Stelende stagiair

In Assen werkte de man als stagiair bij een lunchroom. De eigenaar ontdekte dat er geld en sigaretten verdwenen en zette een val met een lokportemonnee. Toen het geld weg bleek, bekende de 28-jarige Assenaar dat hij het had gestolen.