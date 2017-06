Grootste stoomlocomotief naar jubileumfeest museumspoorlijn STAR

Superstoomloc 01 1075 komt naar Stadskanaal. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe De complete museumtrein van de Stoom Stichting Nederland. Foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe

STADSKANAAL - Hij heet de 01 1075 en is één van de allergrootste stoomlocomotieven van Europa, in ieder geval de grootste van Nederland. De superstoomtrein komt naar Stadskanaal voor het jubileumfeest van museumspoorlijn STAR.

De museumspoorlijn op de Drents-Groningse grens bestaat 25 jaar en dat gaat wordt groots gevierd. Op 16 en 17 september zullen tijdens Stadskanaal onder Stoom veel andere railmusea met hun treinen te gast zijn.



Monsterstoomlocomotief

De eerste die heeft aangekondigd te komen is de Stoom Stichting Nederland (SNN) uit Rotterdam. Dit museum komt met een complete historische trein die getrokken wordt door superstoomloc 01 1075. De locomotief komt van origine uit Duitsland en haalt 140 kilometer per uur. Het zwarte monster weegt 192 ton. Het is voor het eerst dat de zware stoomloc uit 1940 naar Stadskanaal komt.



Dwars door Nederland naar de STAR

In tegenstelling tot de meeste museumspoorlijnen zoals de STAR heeft de SNN geen eigen spoorlijn, maar rijdt gewoon op het hoofdrailnet in Nederland en Duitsland. Op 16 september rijdt de trein vanaf Rotterdam dwars door Nederland via Drenthe naar Stadskanaal. De reizigers kunnen dan het jubileumfeest van de STAR bezoeken. Op 17 september stomen de treinfanaten weer met hoge snelheid terug naar de Randstad.



Binnenkort maakt de STAR bekend welke andere (stoom)treinen naar het jubileumfeest komen.

Door: Serge Vinkenvleugel Correctie melden