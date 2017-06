Wildlands in Emmen is duurste dierentuin van ons land

EMMEN - Wildlands in Emmen is de duurste dierentuin van ons land.

Dat blijkt uit onderzoek van het tijdschrift Kampioen van de ANWB.De onderzoekers keken wat een gezin met twee kinderen gemiddeld kwijt is bij een dagje dierentuin. In Emmen is dat zo'n 150 euro. Het tijdschrift deed onderzoek naar de kosten in 21 dierenparken."Vaak ga je lang niet meer alleen voor de dieren naar een zoo. Neem het vorig jaar heropende dierenpark in Emmen. In Wildlands vaar je in bootjes over junglerivieren, maak je safari’s per open bus, dwaal je door kunstig nagemaakte tempels en kan er veel geklauterd en gespeeld worden. Zo wordt de grens tussen speeltuin, pretpark en dierentuin steeds vager. Die ontwikkeling zie je in veel meer dierenparken. Daar hangt ook een prijskaartje aan", schrijven de onderzoekers.Een lector vrijetijdsbesteding van de Stenden Hogeschool beaamde eerder bij RTV Drenthe dat de prijs voor Wildlands duur lijkt. Maar, zo zei hij: "Ik denk dat Wildlands iets unieks te bieden heeft. Daar mag je een goede prijs voor vragen."