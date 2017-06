Deel stukken WMD-debacle blijft geheim

Een deel van de WMD-stukken blijft geheim. (Foto: archief RTV Drenthe)

BEILEN - Een deel van de stukken rondom het miljoenenverlies van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) wordt niet openbaar gemaakt.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Midden-Drenthe stemde gisteren voor geheimhouding. De WMD verloor dertien miljoen euro bij investeringen in waterprojecten in Indonesië.



Een aantal documenten rondom dat fiasco is nog geheim en D66 en Gemeentebelangen willen dat die stukken openbaar worden. Volgens fractieleider Charles de Haas van Gemeentebelangen Beilen-Smilde-Westerbork heeft de burger het recht om te weten wat er met het gemeenschapsgeld is gebeurd.



Vertrouwelijke informatie

In de geheime stukken staan vertrouwelijke persoons- en bedrijfsgegevens van de WMD. Ook staan er aanbevelingen in over mogelijke juridische vervolgstappen. Het argument dat openbaring van de stukken personen kan beschadigen, veegde Jannes Kerssies van Gemeentebelangen van tafel. "Het is logisch dat mensen beschadigd worden als ze iets verkeerds doen."



Andere partijen tegen openbaring

Dat argument was niet genoeg om andere partijen te overtuigen. Zo vindt de PvdA openheid wel belangrijk, "maar ook niet alle rechtszaken zijn openbaar en de kabinetsformatie ook niet", zei fractieleider Bennie Muskee. De VVD vindt de materie te complex en wijst openbaarheid daarom van de hand. "We volgen de weg van de provincie. Dit debacle moet in de kast."