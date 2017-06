OM eist jaar cel tegen No Surrender-voorman Henk Kuipers

Henk Kuipers (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Tegen voorman Henk Kuipers uit Emmer-Compascuum van motorclub No Surrender is een gevangenisstraf van een jaar geëist.

Kuipers stond vandaag samen met een medeverdachte uit Hoogeveen terecht voor faillissementsfraude. Tegen de medeverdachte is een werkstraf van 150 uur geëist.



In de periode 2008 - 2012 is een aantal BV’s van Kuipers failliet gegaan en de curator heeft geen inzage in alle administratie gekregen. Ruim drie ton kon niet worden verantwoord.



Blind gevaren op andermans kennis

Zelf zegt Kuipers dat hij onvoldoende financiële kennis in huis had. "Hij heeft die kennis ingekocht bij mensen die die expertise wel hadden", legt rechtbankverslaggever Marjan Buring uit. "Hij zegt achteraf dat hij dingen anders had moeten doen. Maar hij heeft blind gevaren op mensen die de kennis wel zouden hebben. Kuipers zei het boek te willen sluiten. Hij noemt het één grote komedie dat hij hiervoor bij de rechtbank moet komen. Hij schuift het min of meer af op anderen."



Over twee weken doet de rechter uitspraak.