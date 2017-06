Suzanna Jansen voegt nieuw hoofdstuk toe aan Het Pauperparadijs

VEENHUIZEN - Schrijfster Suzanna Jansen van het boek Het Pauperparadijs is op nieuwe informatie van haar voorouders gestuit. En dus voegt ze een nieuw hoofdstuk toe aan het boek.

"Dit had ik absoluut niet verwacht!", vertelt de schrijfster. "Het was heel gek om daar weer in te duiken, maar ook heel mooi."Nu de archieven over de Koloniën van Weldadigheid zijn gedigitaliseerd, was het voor de schrijfster een stuk makkelijker om de 23.000 documenten door te spitten. Die kon ze tijdens haar eerste onderzoek niet allemaal bekijken, omdat ze niet zeker wist of er iets over haar familie in zou staan."Maar die extra informatie wilde ik natuurlijk niemand onthouden", aldus de schrijfster.In Het Pauperparadijs volgt Suzanna Jansen zes generaties van haar eigen voorouders die terecht kwamen in de Koloniën van Weldadigheid. Het grootste deel van het verhaal speelt zich af in Veenhuizen, waar arme mensen een nieuwe kans konden krijgen. Jansen: "De Koloniën ontstonden met prachtige bedoelingen. Maar het liep uit op een verschrikkelijk drama, want het was daar allemaal niet zo mooi."In het nieuwe hoofdstuk vindt de schrijfster bijvoorbeeld meer informatie over de zus van haar hoofdpersonage Cato. "De zus van Cato werd zwanger, maar was niet getrouwd. Ze werd vervolgens voor meer dan twee jaar verbannen naar de strafkolonie, de Ommerschans. De man die daarbij betrokken was kreeg acht dagen straf."In de strafkolonie verliest de vrouw haar kind na drie maanden. Ze blijft vastzitten in de strafkolonie, terwijl haar moeder uit alle macht probeert haar weer thuis te krijgen. Jansen: "Ze schreef zelfs brieven naar de minister!"Wat de schrijfster wonderlijk vond, is dat deze nieuwe informatie over haar familie nauw aansluit bij het verhaal van de voorstelling. Jansen: "De theatervoorstelling is gebaseerd op het boek, maar daar zijn wel wat dichterlijke vrijheden toegepast. En nu blijken die gebeurtenissen wel degelijk in mijn familie te hebben plaatsgevonden!"Dinsdag ligt het boek met het nieuwe hoofdstuk in de winkels en woensdag is de première van de theatervoorstelling Het Pauperparadijs. Vanavond is trouwens al een try-out. Daar gaan 374 leerlingen uit de gemeente Noordenveld naar kijken.