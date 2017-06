Ondernemer Van der Hulst ziet groeimogelijkheden in Meppel

Van der Hulst zet haar handtekening onder het koopcontract (foto Andries Ophof/RTV Drenthe)

MEPPEL - Een klein feestje in het stadskantoor van Meppel. De gemeente heeft een hectare industriegrond verkocht aan metaalbedrijf Van der Hulst uit Heerde. De complete familie is in Meppel om bij de ondertekening van het koopcontract te zijn.

In de commissiekamer van het stadskantoor worden ze ontvangen. Met koffie en iets lekkers. Vader, moeder en dochter Van der Hulst, de kleinkinderen en de chef productie. Vader begon smeed- en lasbedrijf Van der Hulst 44 jaar geleden. Sinds 2014 staat het bedrijf onder leiding van zijn dochter, Anne van der Hulst. Het is een feestje voor beide partijen.



Meppel heeft goedkope grond

Voor de familie is het feest, omdat ze eindelijk kunnen uitbreiden. "In Heerde kunnen we onze kont niet meer keren", zo zegt Anne van der Hulst. "En daarom zochten we een nieuwe locatie." Dat wordt straks een plek op bedrijventerrein Noord 2 in Meppel. "De grond was goedkoper dan elders en de gemeente werkte perfect mee."



Een feestje is het ook voor de gemeente Meppel volgens burgemeester Richard Korteland. Zo vaak gebeurt het niet dat er industriegrond met een dergelijke oppervlakte wordt verkocht. Korteland: "We merken dat de markt flink aantrekt. Ondernemers zoeken grond om te kunnen bouwen. Die grond hebben we in Meppel. Dit soort familiebedrijven past prima bij onze gemeente."



Ruimte voor groei

Het complete bedrijf van Van der Hulst wordt eind van dit jaar verplaatst van Heerde naar Meppel. Ook de 25 personeelsleden gaan mee. Dat aantal groeit de komende jaren. "We bouwen een bedrijfshal waarin we metaal kunnen bewerken om constructies mee te bouwen. Het is de bedoeling dat we van 25 man naar 37 personen gaan. Er is ruimte voor groei."



In juli gaat de eerste schop de grond in. De hal en de kantoren moeten eind van dit jaar klaar zijn.

Door: Andries Ophof