Dit is het mooiste fietspad van Drenthe

SMALBROEK - Het Commissaris Cramerpad is het mooiste fietspad van onze provincie.

Dat maakte gedeputeerde Henk Brink vanmiddag bekend. De verkiezing was georganiseerd door Dagblad van het Noorden.Het fietspad loopt van Smalbroek tot Kraloo. De jury noemt het fietspad een 'visitekaartje' voor Drenthe. In de jury zat onder meer wielrenster Fleur Nagengast en iemand van de Fietsersbond Drenthe. Voor de verkiezing droegen 365 Dagbladlezers hun mooiste en slechtste fietspad voor.Als slechtste kwam de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde uit de bus. De jury noemt het fietspad gevaarlijk, door onduidelijke voorrangssituaties, geparkeerde auto’s op het fietspad, losse tegels en opstaande putdeksels.