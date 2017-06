Vrachtwagen kantelt naast N33 bij Eext

De vrachtwagen kantelde en kwam in de sloot terecht (foto: Van Oost Media) De chauffeur raakte niet gewond (foto: Van Oost Media) De vrachtwagen was beladen met zand (foto: Van Oost Media)

EEXT - Op een parallelweg langs de N33 bij Eext is een vrachtwagen beladen met zand gekanteld. Het voertuig ligt op de zijkant in een sloot naast het pad. De lading zand was onderweg naar natuurbegraafplaats Hillig Meer.

Hoe de vrachtwagen van de weg kon raken is niet bekend. De chauffeur uit Zuidhorn kwam met de schrik vrij, hij raakte niet gewond.



De verwachting is dat het een poosje zal duren voor de vrachtwagen geborgen kan worden.