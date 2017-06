Wilhelmina Ziekenhuis Assen krijgt spoedplein

ASSEN - De spoedeisende hulp en de huisartsenspoedpost van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen gaan nauwer met elkaar samenwerken. Er komt een gezamenlijk spoedplein waarbij de patiënt bij binnenkomst aan één loket terecht kan.

De hoop is dat hierdoor de wachttijden korter worden voor de patiënten. Bovendien hoeft de patiënt als hij aankomt op het spoedplein maar één keer uitleg te geven over klachten. Nu is het zo dat er alleen doorverwezen wordt naar de spoedeisende hulp als er eerst een bezoek is gebracht aan de huisartsenspoedpost.De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt. Wanneer het spoedplein er daadwerkelijk komt is nog onbekend, maar de planning hiervan hangt nauw samen met de rest van het nieuwe Masterplan Huisvesting van het Wilhelmina Ziekenhuis.