Hoe denkt de derde generatie Molukkers?

Dit monument is een eerbetoon aan de eerste generatie Molukkers in Bovensmilde (foto: RTV Drenthe)

BOVENSMILDE - In Bovensmilde herdenkt de Molukse gemeenschap zondag de dood van zes van de negen kapers van de trein bij De Punt in 1977, nu veertig jaar geleden. De bijeenkomst is bedoeld om 'moed en kracht te vinden in de strijd voor een zelfstandige Zuidmolukse Republiek', zo meldt de flyer. Maar hoe leeft dat RMS-ideaal bij de derde generatie Molukkers? Daarover spraken we met drie Molukse jongeren.

Talita Talaksuru, 18 jaar. Maakte vlogs van haar bezoek vorig jaar aan de Molukken met haar oma Augustien Arends-Parinussa, die al 25 jaar de lokale gemeenschap op de Molukken ondersteunt.



Stephano Wattimury, 26 jaar. RMS-sympathisant. Zijn opa en oma van vaders kant wonen op Ambon en zijn opa en oma van moeders kant wonen in Nederland.



Sarisa Sapulette, 27 jaar. Groeide op buiten de Molukse wijk.



Over het RMS-ideaal

Sarisa: "Ik zie mezelf niet als een groot aanhanger van de RMS, ik zet me er niet echt voor in. Een vrije Zuidmolukse Republiek zou wel een mooi resultaat zijn. Maar we moeten kijken op welke manier, wat onderwijs betreft bijvoorbeeld. Want stel dat we inderdaad vrije Molukken hebben, wat dan? Dan moeten we zorgen dat het in stand blijft.



Stephano: "De RMS betekent een stukje van mezelf. Van kleins af aan heb ik dat mee gekregen. We moeten dat idee gewoon vasthouden. We kunnen dat niet zomaar los laten. Via de politiek moet het ideaal worden doorgezet.



Over het belang van excuses van de Nederlandse Staat

Talita: "Voor mij heeft het niet zoveel zin om naar achteren te kijken. Je moet naar de toekomst kijken."



Sarisa: "Excuses moeten er komen, maar we moeten ook vooruit kijken. Dat mis ik wel eens."



Stephano: "Ik vind het op zijn plaats dat de eerste generatie excuses krijgt. Van die groep zijn er steeds minder in leven, maar ze horen wel excuses te krijgen.



Over hoe de geschiedenis wordt verteld

Talita: "In de geschiedenisboeken wordt niet het hele verhaal verteld. Daar staat niet in dat de eerste generatie hier maar tijdelijk zou blijven en dat de Nederlandse regering ze had beloofd dat ze terug zouden gaan."



Sarisa: "Bij mijn examen ging het over de VOC, over Indonesië. Geen woord over de Molukken. Misschien een alinea over de gijzeling of de kaping."



Stephano: "We worden altijd geassocieerd met treinkapers. We zijn meer dan dat. We hebben ook een geschiedenis. En dat moet ook worden verteld. En niet alleen de donkere kant."



Over de Molukken

Talita: "Het voelde als thuiskomen. Toen we landden werd ik zelfs emotioneel. Het is heel anders daar. Ze hebben minder en zijn tevredener. Ik heb nu sterker het gevoel dat ik vaker die kant op moet om te helpen."



Stephano: "Ik ben er nu vier keer geweest en het voelt anders dan vakantie. Meer als thuis komen. Maar ik pak niet meteen mijn koffers om daar te gaan wonen, want ik ben hier opgegroeid."