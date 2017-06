Ondernemend: de juiste advertentie op het juiste moment bij de juiste personen

Ondernemend komt vandaag vanuit De Havixhorst in Schiphorst (foto Leo de Harder/RTV Meppel)

MEPPEL - Trap niet in praatjes over adverteren via Google, maar gebruik het op de juiste manier en maak een kansberekening. Online klanten zoeken is waar Anis Nazareet uit Hoogeveen zich mee bezig houdt. Hij vertelt er over in Ondernemend.





Juiste advertentie op het juiste moment

Juist de vindbaarheid van je bedrijf op het internet is een uitdaging op zich. Bedrijven zouden daar volgens Nazareet meer aandacht aan moeten besteden. "Eigenlijk wil je er voor zorgen dat iedere bezoeker van je website actie onderneemt. Je moet gezien worden, ze moeten overwegen en dan iets gaan doen. Je wilt de juiste advertentie op het juiste moment voor de juiste persoon."



Het gebruik van diensten van Google is niet voor ieder bedrijf rendabel. Daarom wordt van tevoren een inschatting gemaakt van het succes.



Geen subsidieslurpers in gebouw Stad en Esch

Wethouder Koos de Vos van Meppel vertelt in Ondernemend over de verkoop van de voormalige scholengemeenschap Stad en Esch. Er is belangstelling voor het pand, maar tot op heden is er geen concreet plan dat voor een nieuwe invulling moet zorgen. "We willen niet dat er instellingen in komen die in de toekomst veel subsidie van ons als gemeente nodig hebben", zegt De Vos.



Ondernemend staat verder stil bij woningbouw in Meppel en omgeving. Makelaar Joost Vente ziet een toename van verkoop van woningen. "Zelfs de duurdere woningen worden weer verkocht." Meppel heeft verschillende nieuwbouwprojecten.

Door: Andries Ophof Correctie melden