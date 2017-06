Arriva-directeur: de veiligheid is niet in het geding

EMMEN - De veiligheid op de Vechtdallijnen van Arriva is niet in het geding. Dat zegt Arriva-directeur Anne Hettinga naar aanleiding van de zorgen van de vakbond VVMC over het personeelstekort bij het vervoersbedrijf.

"Als de veiligheid in het geding was, dan zouden we nu hele andere maatregelen moeten nemen. We rijden nooit ten koste van de veiligheid." Hettinga noemt het personeelstekort vooral vervelend: "Je kan niet de dienstverlening geven die je het liefst voor ogen hebt."De Vechtdallijnen van Arriva hebben een groot tekort aan personeel. Daardoor rijden treinen soms zonder conducteur en moeten teammanagers machinisten vervangen. De VVMC, de vakbond voor rijdend personeel, maakt zich zorgen over de veiligheid. De bond stuurde een brief aan Arriva over de personeelsproblemen.Het personeelstekort is deels ontstaan door natuurlijk verloop, maar ook door een krapte op de arbeidsmarkt. "De NS heeft last van dezelfde problematiek. Dat de economie weer aantrekt helpt ook niet natuurlijk", zegt Hettinga over de moeite die het kost om nieuw personeel te werven."We streven er naar om elke dienst een conducteur te hebben, dat zijn ook de afspraken met verschillende instanties. Er kan van alles gebeuren in de trein, en als er dan niemand is dan is dat erg vervelend. We proberen er alles aan te doen om dat te voorkomen, maar in de huidige omstandigheden lukt dat dus niet helemaal."Het werven van nieuw personeel blijkt moeilijk. Arriva overweegt om tijdelijk mensen in te huren om het personeelstekort op te lossen.