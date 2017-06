RTV Drenthe maakt podcast over de TT

ASSEN - Vanaf morgen begint RTV Drenthe de nieuwe podcast Oerend HarTT. In dit korte radioprogramma worden drie sterke verhalen over de TT verteld.

Elke aflevering heeft een specifiek thema. In de eerste aflevering staat de motorsport centraal, met een verhaal over een ernstig ongeluk op de baan in 1983. Verslaggever Marjolein Knol spreekt met ooggetuigen die zich via een Facebookoproep hebben gemeld. Ook reist ze af naar Noord-Brabant om speaker Jan de Rooij te interviewen.Oerend HarTT is de eerste podcast van RTV Drenthe. Een podcast is een radioprogramma dat te beluisteren is op elke smartphone of tablet, via een speciale podcastapp. Zo'n app zit bijvoorbeeld standaard op elke iPhone en is te downloaden op elke Android of Windows telefoon."Sommige verhalen laten zich nu eenmaal goed beluisteren en wij vinden een podcast een heel bijzondere manier om die verhalen te vertellen", zegt eindredacteur Mark Dijkhuis. "We zijn blij dat we onze eerste podcast kunnen wijden aan een evenement dat voor Drenthe en dus ook voor onze omroep zo belangrijk is: de TT."