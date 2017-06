Combinatie boek en laptop leermethode van de toekomst

De kosten van Ipadscholen rijzen de pan uit (foto: Pixabay.com)

EMMEN - De kosten van iPadscholen rijzen de pan uit. Reden voor de helft van deze scholen om ermee te stoppen. Toch is het in het huidige digitale tijdperk belangrijk dat middelbare scholieren blijven werken met laptops of tablets. Wat is de toekomst van het onderwijs, is het wellicht blended learning?

Matthias Kooistra, directeur bestuurder van het Esdal College, is erg positief over het blended learning: een combinatie van het gebruik van boeken en laptops. "Op deze manier krijgen zowel leerlingen als leraren te maken met de nieuwe digitale mogelijkheden én doen ze de kennis en kunde op die je leert door middel van het lezen van boeken."



Niet alle docenten maken even vaak gebruik van lesmethoden op de laptop. Sommige vakken zijn gemakkelijker te leren uit boeken, beaamt ook de dertienjarige Melissa. Zij zit in het eerste jaar op het Esdal College in Emmen. Ze gebruikt haar laptop voor opdrachten, maar leert ook vaak vanaf haar laptop. Tussen het gebruik van een laptop en boeken zit een goede mix. Melissa: "Bij Engels leer je meer uit boeken dan dat je doet op je laptop, maar bij aardrijkskunde maak je de opdrachten op je laptop en heb je er ook nog gewoon een boek bij."



Kooistra verwacht niet dat de boeken helemaal zullen verdwijnen. "Ik denk dat het juist in combinatie goed is", vertelt de directeur bestuurder. "Boeken leveren een belangrijke bijdrage aan je ontwikkeling, maar dat kan niet zonder ICT-mogelijkheden. Ik denk dat die mogelijkheden van de ICT steeds meer worden, dus zoals ik het nu inschat zullen wij die combinatie nog wel zo'n vijf tot tien jaar behouden.'

Door: Jasmijn Wijnbergen Correctie melden