Ivo volgt verkiezing leukste oude paard vanuit eigen stal

ELIM - Alleen het gebit van Ivo is oud, hij heeft geen kiezen meer, maar voor de rest doet hij voor niemand onder. Ivo is een 32 jaar oude fjord, die de favoriet is van heel veel kinderen. En Ivo maakt nog altijd de meeste kans bij de verkiezing van leukste oude paard van Nederland.

Ivo staat op stal bij logeerboerderij en mini-manege Hippago in Elim. Martin van Vlaanderen en zijn vrouw Stasia Cremer zijn zelf net zo dol op Ivo als de kinderen. Martin: "We krijgen nu zelfs reacties van mensen die twintig jaar geleden op Ivo reden op het eerste ponykamp dat we hier organiseerden. Het is een heel vrolijke en werklustige, levenslustige en alerte pony. Hij heeft er altijd zin in."De verkiezing is zaterdag in Soest. "We kunnen Ivo meenemen, maar hij heeft tien jaar geleden voor het laatst in een trailer gestaan. En een reis van één uur en drie kwartier heen en net zolang terug, dat willen we Ivo niet aan doen."Martin Vlaanderen hoopt dat Ivo wint: "Hij had 130 of 140 stemmen meer dan de nummer twee."Toch blijft het nog even billen knijpen. "Het kan natuurlijk zijn dat de nummer twee een circuspony is, met heel veel trucjes. En de jury heeft ook een stem in het kapittel, net zoals de mensen die er zijn. Dus het is even afwachten. Maar ik hoop, denk en vermoed, gezien alle foto's die we uit zijn verleden hebben aangeleverd dat hij toch wel wordt verkozen tot Leukste Oude Paard van Nederland. Om één uur weten we het."De prijs voor Ivo is dan een fotoshoot en vijf zakken seniorenvoer. En daar zal Ivo zijn neus niet voor ophalen. Martin: "Hij eet alleen nog maar pap met granen en biks. Stro daar kauwt hij wel wat op, maar daarvan is de structuur te hard om weg te krijgen. Dus dat spuugt hij dan na een tijdje weer als een bolletje uit. Hij eet trouwens wel veel, hij is veel meer gaan eten. En dat komt doordat hij minder opneemt uit het voer. Dus het is wel een dure pony geworden."Maar Martin en Stasia willen Ivo nog lang niet kwijt. "Ik hoop dat we hem nog 8 tot 10 jaar fit kunnen houden en nog vele jaren plezier en avonturen met hem beleven. De verkiezing wordt een hoogtepunt uit zijn en ons leven. De reuring die het geeft, ja het is voor ons ook hartstikke leuk."