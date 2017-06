Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Festivals in Drenthe. Zo is er in Emmen Retropop, kunnen bluesliefhebbers terecht op het Blues Festival Grolloo en staat Meppel in het teken van boten tijdens het grachtenfestival. Lees er hier meer over en bekijk wat er nog meer te doen is in de provincie.

Van vrijdag tot en met zondag vindt er in Meppel het grachtenfestival plaats. Nieuw dit jaar is ‘’Meppel aan Zee’’ en de Vloot en Roadshow Koninklijke Marine. Het was even spannend of dit het laatste jaar zou zijn van het festival , maar er is toch genoeg geld om volgend jaar door te gaan.Zaterdag is de zesde editie van de Pokerrun. Motorrijders van verschillende clubs rijden mee met de toerrit door Drenthe, Overrijsel en voor het eerst dit jaar ook door Friesland. De motorrijders rijden van club naar club en halen hiermee geld op voor de kinderafdeling van het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.Het gaat niet goed met de Nederlandse bij. Om daar aandacht voor te vragen vindt dit weekend in Drenthe een bijensymposium plaats. Tijdens dit symposium wordt er kennis uitgewisseld en op de tweede dag gaan de mensen naar buiten. Lees hier meer over het project 95 tuineigenaren stellen verspreid over 4 weekenden hun tuinen open voor publiek. Zaterdag is de eerste dag en zijn tuinen uit Midden-Drenthe aan de beurt. Alle tuinen zijn gratis te bezoeken. Ook tuineigenaren in Zuidoost Drenthe, Zuidwest Drenthe en Noord Drenthe stellen hun tuinen nog beschikbaar.Een invasie van Friese paarden zaterdag in het dorpje Wateren. Ruiters of menners kunnen dan deelnemen aan een rit door het Drents Friese Wold. Er zijn verschillende routes van 11, 17 of 20 kilometer. Vertrekpunt is camping de Alberthoeve in Wateren.Het eerste festival werd in 2002 georganiseerd. Inmiddels is Retropop, het jaarlijkse muziekfestival in Emmen niet meer weg te denken. Eén van de grote acts tijdens Retropop is Doe Maar , ze staan zaterdag op het hoofdpodium. Het festival duurt één dag en heeft vier podia.Meer van de blues? Dan is er dit weekend ook het Blues Festival Grolloo . Vrijdag begon het Holland International Blues Festival al, en ook zaterdag gaat het festival door. Twee dagen lang is er internationale bluesmuziek te horen in het Drentse dorp Grolloo. Op het festival treden onder meer Buddy Guy, The Faboulous Thunderbirds en Gov't Mule op.Tijdens Retropop en het bluesfestival zet Qbuzz extra bussen in. Lees hier meer over de extra bussen