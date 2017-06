Thomashuis in Roden krijgt na verbetering een voldoende

RODEN - Het Thomashuis in Roden krijgt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een voldoende. Eerder kreeg de zorginstelling een onvoldoende na inspectie, omdat een aantal randvoorwaarden onder de maat waren.

Na de onvoldoende hebben de eigenaren van het Thomashuis alle zeilen bij gezet om de onvolkomenheden te verhelpen. Dat heeft er toe geleid dat de Inspectie in een voorlopig follow-up-rapport alle punten met een voldoende beoordeelt.Het Thomashuis in Roden is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Eerder kwam het Thomashuis in opspraak doordat een medewerker meerdere bewoners seksueel zou hebben misbruikt. Die medewerker is inmiddels ontslagen.