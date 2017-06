Meepraten in Cassata: Er moet extra geld naar het basisonderwijs, voor meer salaris en minder werkdruk

ASSEN - Er moet meer geld naar het basisonderwijs, voor meer salaris en minder werkdruk.

Het Primair Onderwijs Front komt hiervoor de komende weken in actie. Dit is een actiegroep van leerkrachten, schoolleiders, vakbonden en onderwijsorganisaties. En morgenmiddag is dat ook de stelling in Cassata waarover u kunt meepraten.Het POFront wil een manifest richting politiek Den Haag, 'omdat er eindelijk meer geld moet komen voor het basisonderwijs'. Volgens de actiegroep is het 'Vijf voor Twaalf'."Wij willen goed onderwijs voor alle kinderen, maar de leerkrachten raken op, het lerarentekort groeit, het ziekteverzuim is hoog en stijgt verder, en er melden zich te weinig studenten aan bij de pabo's", aldus het POFront.De actiegroep eist van het kabinet een investeringsplan voor het basisonderwijs, waarbij er meer geld komt voor het omlaag brengen van de werkdruk en voor een rechtvaardiger salaris. "Wij willen goed onderwijs blijven geven, maar de huidige situatie is niet langer vol te houden. De basisschoolleerkrachten worden structureel onderbetaald", aldus het PO-Front in een petitie De eerste prikactie van het basisonderwijs om de eisen kracht bij de zetten, staat gepland voor 27 juni. Veel basisscholen beginnen dan een uur later.Als er in het komende regeerakkoord geen aandacht komt voor de problemen in het basisonderwijs, volgen er meer stakingsacties, zo dreigt het POFront. "Elk kind heeft recht op goed onderwijs, dat is het fundament van onze samenleving. Het is daarom tijd dat Den Haag eindelijk gaat luisteren naar al die leraren, schoolleiders, besturen en ouders, die snappen dat er nu geïnvesteerd moet worden."Morgenmiddag praat Margriet Benak in het Radio Drenthe-programma Cassata na 12.00 uur met directeur Paul Moltmaker van de onderwijsorganisatie Plateau in Assen over alle problemen op de basisscholen.De stelling in Cassata luidt:U kunt reageren via Facebook van RTV Drenthe of twitter @rtvdrenthe.