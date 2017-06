Laatste verdachten witwaszaak Nieuw-Schoonebeek voorlopig vrij

ASSEN/NIEUW-SCHOONEBEEK – De drie personen uit Nieuw-Schoonebeek en Schoonebeek die verdacht worden van grootschalige witwaspraktijken zijn voorlopig weer op vrije voeten. De rechtbank in Groningen vindt het niet nodig om hen in afwachting van de rechtszaak langer in voorarrest te houden. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt vermoedelijk halverwege 2018.

De drie, een echtpaar van 50 uit Nieuw-Schoonebeek en een 41-jarige man uit Schoonebeek moeten zich wel houden aan voorwaarden als meldplicht en het inleveren van hun paspoort.De 50-jarige Nieuw-Schoonebeker wordt door justitie gezien als de hoofdverdachte. Uiteindelijk werden zeven personen aangehouden . De 36-jarige zus van de vrouw uit Nieuw-Schoonebeek werd eerder al voorlopig vrijgelaten.Tijdens een grootschalige actie op 14 maart hield de politie de vijf verdachten aan en legde voor een bedrag van negen miljoen euro beslag op onroerend goed en auto’s. Ook op een mega discotheek in Meppen werd beslag gelegd.Het Openbaar Ministerie was een jaar eerder begonnen met onderzoek naar witwaspraktijken door deze verdachten. Er waren tips binnengekomen over verdachte transacties in diverse landen in het buitenland.Het onderzoek is complex. Er moet bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden in het buitenland zoals Suriname, Brazilië, Oekraïne en ook Hong-Kong. Hoewel het om veel geld gaat, is het nog niet duidelijk welke rol ieder heeft gespeeld, zei de officier.Andere verdachten in deze zaak zijn een 42-jarige Belg, een 50-jarige man uit Beesd en een 47-jarige man uit Almere. Geen van de verdachten zitten meer vast.