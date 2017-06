MEPPEL - Boten en schepen, er liggen ongeveer 55 in de grachten van Meppel. Want vanmiddag startte het Grachtenfestival in Meppel.

Voorzitter van het festival Arnold Schuurman: ''We zetten de hele binnenstad op zijn kop. Van een braderie in de binnenstad tot een kermis. Maar ook een project Meppel aan zee, bedrijven op het industrieterrein die hun bedrijven openzetten. Er is van alles te doen''.Het was nog even spannend of dit de laatste editie van het Grachtenfestival zou zijn. Zo was het geld op om nog een editie van het festival te organiseren. Maar de provincie kwam uiteindelijk toch met een subsidie voor het festival over de brug.Voorzitter Arnold Schuurman denkt dat er 40 á 45.000 mensen naar Meppel komen.