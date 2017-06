Besmettelijke ziekte treft Drentse bijen

EMMEN - Bij verschillende bijenvolken die onder het beheer vallen van één imker in Drenthe is volgens het ministerie van Economische Zaken de besmettelijk ziekte Amerikaans vuilbroed vastgesteld.

Vanwege het besmettingsgevaar voor andere bijen zijn de volken geruimd. De besmette bijenvolken stonden op korte afstand van elkaar op twee locaties, in de gemeente Emmen en de gemeente Borger-Odoorn. In een straal van drie kilometer rond de bijenkasten is een vervoersverbod afgekondigd door het ministerie dat dertig dagen gaat duren. Amerikaans vuilbroed is een ziekte onder larven van de Europese honingbij. Besmette bijenvolken sterven langzaam uit omdat de jongste broed sterft. Imkers mogen geen honing afnemen van besmette bijen en mogen ook niet bestuiven. Voor mensen is de ziekte ongevaarlijk.