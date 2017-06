Toch nog een aflevering van Onze Club zondag

VOETBAL - In tegenstelling tot eerdere berichten is er aanstaande zondag toch nog een uitzending van Onze Club op TV Drenthe, met de allerlaatste nacompetitiewedstrijd in het amateurvoetbal en de beslissingswedstrijd van FC Emmen onder 17.

De uitzending begint, zoals altijd, om 18.35 uur.



Roden - Noordster

Deze uitzending duurt ongeveer tien minuten en staat voor een groot deel in het teken van de allerlaatste wedstrijd in de nacompetitie van de disctrict noord: de beslissingswedstrijd tussen vv Roden en Noordster. Dat duel wordt zondagmiddag gespeeld op het veld van Rolder Boys en de winnaar promoveert naar de 1e klasse van het zondagvoetbal.



Roden - Noordster is zondagmiddag om 14.00 uur ook live te zien op www.rtvdrenthe.nl



Blijft FC Emmen onder 17 in de eredivisie

Ook zijn er beelden van de beslissingswedstrijd van FC Emmen onder 17. Dat team speelt in Leeuwarden, op het veld van Blauw Wit'34, tegen FC Volendam. Inzet is een plek in de eredivisie na de zomer.