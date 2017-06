Mark Bult stopt ermee en wordt assistent

Mark Bult (archief)

HANDBAL - Mark Bult wordt na de zomer de assistent-coach van Bundesliga-topclub SG Flensburg-Handewitt. Zaterdagavond zit de international nog als reservespeler op de bank in het duel van zijn club tegen HSG Wetzlar.

Na de zomer wordt de 34-jarige rechteropbouwer de rechterhand van oefenmeester Maik Machulla. Daarmee hangt de oud-speler van E&O zijn gympen definitief aan de wilgen.



"Een eer"

Bult is trots dat de Duitse club hem een nieuwe kans heeft geboden. "Het is een grote eer en ik ben ongelooflijk trots dat ik deel mag blijven uitmaken van deze club en de SG-familie. Ik heb altijd de wens gehad om na m’n actieve carrière aan de slag te gaan als trainer." Bult tekenden een contract voor twee jaar.



Loopbaan

Bult begon met handballen bij HV DOS in Emmercompascuüm, waarna hij op zijn 14e naar Aelos in Wildervank ging. Vanaf zijn 18e tot 21e speelde hij bij E&O. In 2003 verliet hij Emmen en ging hij spelen voor Nordhorn. Daar trok hij de aandacht van topclub Fuchse Berlin en in 2007 verkaste hij naar de Duitse hoofdstad. In 2010 had hij een kortstondig verblijf bij Kielce, waarna hij weer terugkeerde in Berlijn. De afgelopen vier jaar kwam de rechteropbouwer uit voor Vfl Gummersbach, tot hij vijf maanden geleden werd gebeld door zijn huidige club Flensburg.



De 31-jarige Drent speelde 82 interlands en scoorde daarin 285 keer.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden