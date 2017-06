Carrièreswitch Mark-Jan Fledderus, van speler naar directie Heracles

Fledderus na zijn treffer tegen PSV in 2015 (ANP/ ERWIN SPEK)

VOETBAL - Mark-Jan Fledderus beëindigt zijn actieve spelerscarrière. De 34-jarige aanvoerder van Heracles Almelo maakt een carrièreswitch, want de Coevordenaar treedt toe tot de directie van de club uit Overijssel.

Fledderus tekent voor onbepaalde tijd als assistent van de directie, bestaande uit Nico-Jan Hoogma als algemeen directeur en Rob Toussaint als commercieel directeur, waarbij het zwaartepunt zal komen te liggen op technisch vlak en algemene zaken.



"Hij kan zich verder ontwikkelen bij Heracles"

"Mark-Jan kent de club, heeft een goede opleiding achter de rug en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij zich verder kan ontwikkelen bij ons", aldus scheidend voorzitter Jan Smit.



Van CSVC naar Heerenveen

Fledderus maakte in 2003 zijn debuut in de eredivisie bij SC Heerenveen, de club die hem uit de jeugd van CSVC haalde. Hij speelde daarna voor Telstar, Roda JC en in twee periodes voor Heracles. Tussen 2004 en 2008 was Fledderus actief voor FC Groningen, waarvoor hij 88 duels speelde. Daarin trof hij negen keer doel.